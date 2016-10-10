Отец Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии и с недавних пор находящийся на территории «Крестов», всё-таки смог проститься с умершей матерью Зинаидой Грозовской. УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области продемонстрировал небывалую человечность: катафалку разрешили въехать на контрольно-пропускной пункт СИЗО №1. Отец Глеб смог ненадолго покинуть свою камеру.

Прощание состоялось 8 октября, около 9 часов утра. Гроб с телом усопшей пробыл на территории «Крестов» всего 20 минут, а отцу Глебу и вовсе на прощание выделили 5 минут. Но и это семья священника восприняла с огромной благодарностью.

– Сегодня произошло вот такое вот настоящее ЧУДО!!! – написала у себя на страничке в социальной сети сестра Глеба Грозовского Любовь. – Это говорит нам о том, что ни ложь, ни клевета, ни злоба не смогут победить силы добра! Слава силе твоей, Господи!

Родные пытались через следователя добиться того, чтобы Глеба Грозовского отпустили на прощание и похороны матери. Однако, по словам Любови Грозовской, семья получила отказ.

О смерти матери сотрудники СИЗО рассказали подследственному незадолго до самого прощания. «Видно было, что ему очень тяжело, – рассказала Любовь Грозовская «Радио «Балтика». – Брат изменился, в тюрьме ничего хорошего, очень похудел».