Гигантский астероид Таутатис пролетел 29.12.2016 на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли. Диаметр астероида оценивается в 5,4 километра, а масса — в 50 миллиардов тонн. Скорость астероида более 16 километров в секунду. Данный объект классифицирован учеными как потенциально опасный.

Это уже не первое приближение гигантского астероида к Земле. Таутатис был открыт 4 января 1989 года и с тех пор часто сближается с Землёй - в период с 1992 по 2012 годы пять из шести раз он оказывался на «опасном» расстоянии.

Следующее по-настоящему значимое сближение астероида Таутатиса с Землей ожидается лишь в 2065 году.

Особенность астероида Таутатис - его форма напоминает орех арахиса, продолговатая. Существует предположение, что Таутатис сформировался из двух отдельных тел, которые в какой-то момент «слились».

Астероид Таутатис удивителен еще и тем, что его вращение состоит из двух различных периодических движений, вследствие чего кажется хаотическим; если находиться на поверхности астероида, то будет казаться, что Солнце всходит и заходит за горизонт в случайных местах и в случайное время.

20 октября мимо нашей планеты пролетит астероид, размеры которого будут в тысячу раз меньше сегодняшнего «арахиса». Правда, и подойдет он значительно ближе – всего на 200 тысяч километров.