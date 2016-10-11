Перед словацкой публикой выступят солисты Мариинского театра: обладатель международной премии «Новые голоса Montblanc», виртуозный тенор Сергей Семишкур и звезда мировой оперной сцены Оксана Шилова, сообщили Metro организаторы. Также классика прозвучит в исполнении ведущих специалистов Михайловского театра, среди которых Мария Литке и Борис Пинхасович.

Концерт состоится 12 октября при участии Государственного филармонического оркестра Кошице. За дирижерским пультом будет один признанных мастеров классического искусства Алим Шах, художественный руководитель Большого симфонического оркестра театра Оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

- Для России и Словакии осенние сезоны оперных Гала становятся новой яркой традицией, в очередной раз подтверждающей интернациональный характер искусства и актуальность общественного запроса на культурную интеграцию, - рассказывают организаторы.

Благодаря традиционно звездному составу классический вечер в городе Кошице станет не просто подарком для самых взыскательных ценителей оперного искусства, но, продолжив традицию российско-словацких осенних оперных сезонов, послужит развитию новых перспектив для совместной работы и творчества.