На бульварах уже появились первые новогодние украшения, но это только самое начало. 15 декабря в городе начнётся фестиваль световых инсталляций «Рождественский свет».

Основную концепцию разрабатывали российские дизайнеры, но для нескольких площадок в центре сияющие декорации подбирали итальянские и французские художники.

– У французов будет две площадки. Одна из них – Тверская улица. Здесь установят фонари в виде праздничных бокалов с шампанским – похожие инсталляции стояли на Елисейских полях в Париже, – рассказали Metro в оргкомитете фестиваля. – Вторая площадка на Кузнецком мосту. Здесь появятся светящиеся арки в восточном стиле.

С работами итальянских художников москвичи уже успели познакомиться в прошлом году благодаря ажурным аркам. В этом году мест, украшенных такими инсталляциями, станет в три раза больше – девять площадок. Кстати, все эти конструкции французы и итальянцы привезут в Москву с родины.

– Кроме того, свыше 30 адресов будут оформлять российские дизайнеры. На 11 из них будут большие цифры 2017, – добавили в оргкомитете. – Девять просто цветные, а ещё две инсталляции украсят снеговиками, чтобы можно было делать селфи.

Всего в рамках фестиваля в городе установят более 400 новогодних световых инсталляций и арт-объектов.

В этом году фестиваль решили продлить, и яркие украшения останутся на улицах почти на два месяца – вплоть до 19 февраля.