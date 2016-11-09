- Фёдор, расскажите немного о новом альбоме.

Альбом «Ноль+30» приурочен к тридцатилетию выхода первого альбома группы и полностью состоит из песен «Ноля». В него вошли композиции с каждого из пяти дисков, причём не все их пою я сам. Две исполнил участник оригинального состава «Ноля» Алексей Николаев, а композицию «Человек и кошка» – Таня Буланова. Для каких-то вещей мы сделали новые аранжировки.

- Обложку для «Ноль+30» рисовал известный художник Вася Ложкин. Кому принадлежала идея сотрудничества?

В какой-то момент я решил ознакомиться с его творчеством, и мне тогда многое показалось созвучным с миром «нулевых» песен. А когда увидел картину с бабушкой с баяном и летающими вокруг неё котами, то понял, что она идеально подойдёт для обложки. Мы пообщались, и он сделал новую версию этой работы специально для диска.

- Недавно вокруг картины Ложкина «Великая прекрасная Россия» разгорелся скандал. Выяснилось, что ироничная работа признана экстремистской. И это не первый такой случай. Что вы думаете о данной тенденции?

По поводу такой идеи борьбы с экстремизмом очень хорошо высказался Гегель: «История повторяется дважды – один раз как трагедия, второй раз как фарс». Вот сейчас она и повторяется как фарс. Это становится смешным. А рекламу, которую этим сделали Васе Ложкину, сложно оценить.

- В песнях «Ноля» прослеживается тема экологии. Сейчас этот вопрос для вас также важен?

Я долго жил на Охте, окна выходили на улицу, по которой ходили трамваи. Если закрываешь форточку, то нечем дышать, а если открываешь, то невозможно разговаривать, потому что стоит грохот. В такой депрессивной атмосфере были написаны многие песни «Ноля». Я, как художник в широком смысле слова, могу оценить гармонию в окружающем меня мире или её отсутствие. То, что создано Богом, очень гармонично, а то, что делает человек, зачастую просто деструктивно и ужасно, оно разрушает эту гармонию. При этом немногие люди вообще задумываются о влиянии окружающих их условий на то, как они мыслят, дышат, как, в конце концов, себя чувствуют. У меня часто спрашивают, что вы думаете о Петербурге, как его коренной житель? А я говорю, что родился и жил в Ленинграде. У меня была квартира на Охте, окна выходили на улицу, по которой ездили трамваи. Если закрываешь форточку, то нечем дышать, а если открываешь, то невозможно разговаривать, потому что стоит грохот. В такой депрессивной атмосфере я и написал многие песни "Ноля" - "Ехали по улице трамваи", "Русскую экологическую" и другие. Я, как для художник в широком смысле слова, могу оценить гармонию в окружающем меня мире или её отсутствие. То, что создано Богом - очень гармонично, а то, что делает человек, зачастую просто деструктивно и ужасно, оно разрушает эту гармонию. При этом, далеко не многие люди вообще задумываются о том, как окружающие их условия влияют на то, как они мыслят, дышат, как, в конце концов, себя чувствуют.

- Актуальны ли, по-вашему, сегодня песни, написанные больше 20 лет назад?

Отвечу так: мы недавно съездили в Таллин и Ригу. Перед концертами я размышлял, будут ли там люди петь песню «Улица Ленина»? Вроде бы они в Европе давно. Но нет, поют – годы в Евросоюзе не помогают, они всё равно живут на улице Ленина, это в мозгах уже.