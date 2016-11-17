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Фильм "Фантастические твари" заставит заледенеть кровь зрителей от ужаса

  • Виктория Мельникова

В прокат выходит фильм «Фантастические твари и где они обитают». Он переносит нас в другую эпоху созданного Дж. К. Роулинг волшебного мира, на десятилетия предшествующую рождению Гарри Поттера на другом конце света. Но удовольствие от этого не становится меньше

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«Фантастические твари и где они обитают»

Режиссёр: Дэвид Йейтс

Сценарист: Дж. К. Роулинг 

Актёры: Эдди Редмэйн, Джемма Чан, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Колин Фаррелл

 

С миром мальчика-волшебника со шрамом на лбу эту картину связывают волшебные палочки да пару раз прозвучавшее название «Хогвартс». Роулинг, написавшая сценарий, смогла создать абсолютно полноценную отдельную картину, наполненную своим очарованием. 

Главный герой фильма – Ньют Скамандер в исполнении Эдди Редмэйна, который сделал своего героя угловатым, застенчивым чудиком, помешанном на всякого рода волшебных существах. Этот Скамандер готовится написать книгу «Фантастические твари и где они обитают». Именно по этому учебнику 70 лет спустя будут учиться Гарри Поттер и его друзья. Ньют приезжает из родной Великобритании в США со своим волшебным чемоданчиком, чтобы вернуть в родную Аризону величественное крылатое создание – Птицу-гром. Но несколько фантастических тварей с помощью ничего не подозревающего немага (так в Америке называют маглов) Якоба Ковальски выбираются на улицы Нью-Йорка. Это грозит их хозяину большими неприятностями со стороны особой Службы магической безопасности, которая следит, чтобы волшебники не влияли на жизнь немагов, которые не должны догадываться о волшебном мире.     

В итоге Ньют, немаг Яков, бывший мракоборец Тина, занимающаяся делом Ньюта, и её очаровательная сестра Куинни пускаются на поиски волшебных существ. Заодно они помогают спасти мир от страшной неконтролируемой сущности, рождающейся в детях с волшебными способностями. Дети пытаются подавить своё волшебство, и в результате это рождает страшного демона. 

В фильме много смешных моментов. Герои то и дело попадают в комические ситуации из-за милых и шкодливых существ. В то же время в моменты с демоническими детьми кровь леденеет не хуже, чем на фильмах ужасов. Это соединение смешного и страшного делает сюжет многогранным и непредсказуемым. 

Плюс и минусы фильма

Картина способна приятно удивить. Как сказал немаг Яков, увидев фантастических зверей: «Нет, это не сон, моя фантазия на такое не способна».Животные действительно великолепны. Добавьте к этому американский шик а-ля «Великий Гэтсби» и великолепную игру актёров, и вы получите новое творение от режиссёра нескольких частей про Поттера.   

Без американской толерантности здесь не обошлось. Директор над всеми магами – темнокожая женщина Персиваль Грейвc. Но всё же главный минус в том, что следующая часть выйдет только в 2018 году.  

Твари в кино

"Эволюция"

В жидкости, вытекшей из метеорита, обнаруживают мириады живых одноклеточных организмов, которые начинают с бешеной скоростью развиваться. 

"Лабиринт"

Главная героиня попадает в волшебный мир, куда тролли утащили её брата. Здесь она встречает самых неожиданных существ, которые опасны на первый взгляд, но милы внутри.

«Гремлины»

Очаровательный зверёк Магвай может погибнуть от солнечного света. Но стоит брызнуть на него водой, и он превращается в ненасытное животное. 

 

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