Фильм "Фантастические твари" заставит заледенеть кровь зрителей от ужаса

«Фантастические твари и где они обитают»

Режиссёр: Дэвид Йейтс

Сценарист: Дж. К. Роулинг

Актёры: Эдди Редмэйн, Джемма Чан, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Колин Фаррелл

С миром мальчика-волшебника со шрамом на лбу эту картину связывают волшебные палочки да пару раз прозвучавшее название «Хогвартс». Роулинг, написавшая сценарий, смогла создать абсолютно полноценную отдельную картину, наполненную своим очарованием.

Главный герой фильма – Ньют Скамандер в исполнении Эдди Редмэйна, который сделал своего героя угловатым, застенчивым чудиком, помешанном на всякого рода волшебных существах. Этот Скамандер готовится написать книгу «Фантастические твари и где они обитают». Именно по этому учебнику 70 лет спустя будут учиться Гарри Поттер и его друзья. Ньют приезжает из родной Великобритании в США со своим волшебным чемоданчиком, чтобы вернуть в родную Аризону величественное крылатое создание – Птицу-гром. Но несколько фантастических тварей с помощью ничего не подозревающего немага (так в Америке называют маглов) Якоба Ковальски выбираются на улицы Нью-Йорка. Это грозит их хозяину большими неприятностями со стороны особой Службы магической безопасности, которая следит, чтобы волшебники не влияли на жизнь немагов, которые не должны догадываться о волшебном мире.

В итоге Ньют, немаг Яков, бывший мракоборец Тина, занимающаяся делом Ньюта, и её очаровательная сестра Куинни пускаются на поиски волшебных существ. Заодно они помогают спасти мир от страшной неконтролируемой сущности, рождающейся в детях с волшебными способностями. Дети пытаются подавить своё волшебство, и в результате это рождает страшного демона.

В фильме много смешных моментов. Герои то и дело попадают в комические ситуации из-за милых и шкодливых существ. В то же время в моменты с демоническими детьми кровь леденеет не хуже, чем на фильмах ужасов. Это соединение смешного и страшного делает сюжет многогранным и непредсказуемым.