Евгений Маргулис – участник и один из основателей групп «Воскресение» и «Машина времени», автор множества песен, в том числе «Шанхай блюз» и «Мой друг лучше всех играет блюз», 21 октября вновь возвращается на сцену клуба «Космонавт» в Петербурге с большим сольным концертом.

Вот уже много лет Евгений Маргулис является одним из ярчайших представителей блюзового направления в российском роке.

Концерт, как и принято, пройдет в очень динамичном формате: самая настоящая живая музыка, виртуозно исполненная командой Евгения, драйв нон-стоп и постоянное общение с публикой.

Выступление Евгения Маргулиса в клубе «Космонавт» – для тех ценителей музыки, которые хотят зарядиться неповторимой позитивной энергией, провести вечер, слушая добрые ироничные песни о жизни, о любви, о тех, кто молод душой и никогда не унывает.

Начало концерта - в 20 часов 21 октября в клубе «Космонавт».