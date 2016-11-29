Сегодня, 29 ноября 2016 года, олимпийская чемпионка Марина Анисина и шоумен Никита Джигурда официально развелись. Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат спортсменки Сергей Жорин.

По его словам, ни Анисиной, ни Джигурды в зале суда не было.

– Ну вот и всё. Суд расторг брак Джигурды и Анисиной, – написал адвокат, сопроводив запись фотографией документа из суда.

Как пишет StarHit, в настоящий момент Анисина находится в Париже вместе с детьми.

Джигурда закрылся дома и не выходит на связь после видео, опубликованного накануне в Сети.

Видео, на котором Джигурда занимается сексом с "Люськой", попало в Сеть

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Никиту Джигурду, занимается интимом с незнакомкой.

Во время акта мужчина свою спутницу называет "Люськой". Пользователи предполагают, что это подруга Анисиной бизнесвумен Людмила Браташ, скончавшаяся недавно.

Позже Джигурда признался, что на видео действительно он и Людмила Браташ.

Кстати, после смерти Браташ оставила Джигурде и Анисиной около 800 миллионов рублей в качестве наследства. Подробней читайте ЗДЕСЬ