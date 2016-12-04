Автобус с детской спортивной командой по акробатике попал в страшное ДТП на 926-м километре автодороги Ханты-Мансийск-Тюмень 4 декабря.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, выполнявшего рейс "Ханты-Мансийск-Нефтеюганск" не справился с управлением и столкнулся с водителем грузового автомобиля, сообщили в управлении МВД по ХМАО.

По уточненным данным, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник, в результате ДТП с автобусом в ХМАО погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Госпитализированы 24 человека. Состояние 20 оценивается как средней степени тяжести, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

Всего в салоне автобуса, попавшего в ДТП на трассе в ХМАО, находились 32 человека, из них 29 – дети.

Как сообщили в правительстве ХМАО, детская команда возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.

На место происшествия по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой выехал заместитель главы региона Дмитрий Шаповал. Там создан оперативный штаб, работают психологи. Губернатор поручила мобилизовать все ведомства для оказания помощи пострадавшим, их родственникам, и расследования причин происшествия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса с детской спортивной командой в ХМАО.