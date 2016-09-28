Минтруд России предлагает ввести плату за пользование социальной инфраструктурой для трудоспособных граждан, нигде официально неработающих.

По словам министра, закон позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховых взносов в систему обязательного медицинского страхования.

"Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть", - приводит слова Ольги Голодец, курирующей в правительстве социальный блок, Интрефакс.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Минтруд обсуждает возможность введения так называемого налога на тунеядство для трудоспособных лиц, официально не работающих. Тогда в ведомстве пояснили, что обсуждение велось в рамках изучения подобного опыта в Белоруссии.

Сбор с неработающих граждан ввели в Белоруссии в 2015 году. Эту меру власти обосновали тем, что безработные не платят налоги, но пользуются при этом социальной инфраструктурой.