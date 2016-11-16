Днём 16 ноября очевидцы сообщили о том, что вестибюль станции метро "Чернышевская" Кировско-Выборгской линии закрыли на вход и выход. Как пояснили в пресс-службе метрополитена, причиной стал безнадзорный предмет.

- Станция "Чернышевская" закрыта для входа и выхода пассажиров, по второму пути на платформе, на скамейке, найден безнадзорный предмет, - уточнили в пресс-службе питерской подземки.

Поезда проходят станцию без остановки. Проводится проверка.

По словам очевидцев, рядом с наземным вестибюлем собралась внушительная очередь на вход.