Выступление екатеринбургской группы «Чайф» - это всегда праздник. Но 6 октября концерт коллектива для «жителей сказочного королевства» был общим праздником для слушателей и музыкантов - «Чайф» отметил юбилей плюс один год творческой деятельности. Официально группа образовалась в Свердловске 29 сентября 1985 года. Как верно заметил фронтмен ВладимирШахрин, публика на концертах молодеет - многим пришедшим в клуб «Аврора» в этот вечер было многим меньше тридцати лет. Впрочем, и взрослых людей пришло предостаточно: выходит, что «Чайф» - группа вне возраста.

Что ждало слушателей 6 октября? Множество баек и веселых историй от двух Владимиров - Шахрина и Бегунова, и сет-лист, состоящий из песен различных периодов творческой деятельности «Чайф». Тексты этих песен, грустных и смешных, кажется, впечатаны где-то в подкорке. Пацифистская композиция «С войны», в духе того рок-н-ролла каким он и был задуман, эротически-хулиганская «Обе подруги», нежная «17 лет», лирическая «Не со мной», ностальгическая «В ее глазах», панковская «Рок-мойвыбор» - багаж за 30 лет накопился солидный. В честь Дня рождения музыканты исполнили песни, которые практически никогда не звучат на концертах и известны только давним поклонникам группы - такие, как «Про бобра и барабан», «Зинаида». «Чайф» редко играет на концертах новые песни, но День рождения только раз в году, поэтому гости смогли услышать свежую композицию «Чей чай горячей», которая уже вторую неделю звучит в ротации «Нашего радио».

«Наверняка на сегодняшнем концерте присутствуют люди, которых взяли просто за компанию. Они уже час поскучали - ни одной знакомой песни не слышали. Специально для наших случайных гостей - песня, которую знают абсолютно все» - сказал ВладимирШахрин на втором часу концерта. Этими словами анонсировалась песня «Никто не услышит». Не обошлось и без абсолютного хита, олицетворяющего, по словам Шахрина, недавнее «фееричное» выступление российской сборной на Чемпионате Европы по футболу - «Аргентина - Ямайка: 5-0».

«Чайф» отыграл без устали два часа, и еще три песни на бис. Слушая их, понимаешь насколько актуальны их песни и спустя тридцать лет. Отображая со светлым юмором и легкой грустью окружающую реальность, они понятны каждому и близки многим. Может, и найдется когда-нибудь «молодая шпана, что сотрет их с лица земли», но пока их почему-то не наблюдается. С Днем рождения!