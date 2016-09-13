До конца этого года Сенную площадь в Петербурге могут "зачистить" от незаконных торговых точек. Как известно, в настоящее время там ведётся торговля не только в ларьках, но и с импровизированных лотков, раскинутых прямо посреди тротуара.

В ходе проверки 13 сентября на Сенной площади, где находятся вестибюли наземных станций метро "Спасская", "Сенная площадь" и "Садовая", выявили более 60 незаконно размещенных объектов торговли и общепита. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга (ГИКИОН).



- По информации Комитета имущественных отношений, в ходе проверки установлено более 60 объектов: павильоны, автолавки, ларьки, террасы, которые расположены в районе Сенной площади без разрешительной документации, - отметили в пресс-службе ГИКИОН.

По результатам инспекции городские власти примут решения об освобождении земельных участков от незаконно размещённых на них объектов. Не исключено, что на месте снесённых павильонов появится благоустроенная зона отдыха. Конкретных проектов и концепции развития данной территории, как, например, у Апраксина двора, пока нет.