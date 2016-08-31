31 августа стало известно, что власти Петербурга приняли решение демонтировать памятную доску Карлу Густаву Маннергейму. Осуществить задуманное планируется до 8 сентября, сообщает ТАСС.

— Администрация Центрального района передала соответствующие документы в комитет по культуре о том, что доска установлена незаконно. По закону срок исполнения истекает 8 сентября, — рассказал собеседник агентства.

Иск с требованием демонтировать доску 28 августа подал к властям недовольный петербуржец. Снять мемориал обещают до 8 сентября.

Доску Карлу Густаву Маннергейму установили 16 июля на здании бывших казарм, где государственный деятель служил с1891-й по 1897 год. За это время мемориал был дважды облит краской сторонниками радикальных идеологических убеждений.

Карл Густав Маннергейм в 1889-1917 годах состоял на службе в Русской императорской армии, прошёл Русско-японскую и Первую мировую войны. После революции он участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах, оказывая сопротивление СССР.