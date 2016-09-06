В Выборгском районе Петербурга начал свою работу первый (и пока единственный) в нашем городе передвижной прививочный пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Здесь все желающие могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа, а также получить первичный осмотр врача в рамках диспансеризации.

- Организация передвижного пункта призвана приблизить возможность вакцинации к населению района. Автомобиль оснащен оборудованием, необходимым для безопасного хранения вакцины с соблюдением всех требований, - сообщили в администрации района, - Базирование передвижного пункта планируется в местах, отдаленных от учреждений здравоохранения (микрорайоны новой застройки Северная Долина, Осиновая роща), а также рядом с общественными местами большого скопления населения (метро, крупные торговые центры и т.д.).

Для того, чтоб сделать прививку, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и полис ОМС (или его копию).

График работы передвижного пункта: с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу.

Адреса работы передвижного прививочного пункта можно уточнить на сайте: vybnews.ru

В период с 6 по 10 сентября передвижной прививочный пункт будет работать по следующим адресам:

06.09.2016

С 8-00 до 20-00

Парголово, Осиновая роща, ул. Школьная, д. 1

07.09.2016

С 8-00 до 14-00

Учебный пер., д. 2, рядом с МФЦ

08.09.2016

С 8-00 до 20-00

Пр. Просвещения, д. 60, к. 1, у входа в ГМ «Карусель»

09.09.2016

С 8-00 до 20-00

Пр. М. Тореза, д. 2/40, рядом с магазином «Пятерочка»

10.09.2016

С 8-00 до 14-00

Ул. Есенина, д. 34, у гимназии № 114