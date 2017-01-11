Археологи из Швеции около города Асуан, что находится в Египте, нашли 12 новых гробниц почти 3500-летней давности, сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство античностей.

Остатки людей и животных найдены в гробницах, которые относятся к периоду правления Тутмоса III и Аменхотепа II (с 15 века до нашей эры до 14 века до нашей эры). Некоторые гробницы предназначены специально для животных. Кроме того, в захоронениях найдены тотемы и скорпионы.

Эти находки помогут археологам больше узнать о быте, гигиене и здоровье людей Древнего Египта, а также положительно сказаться на ситуации с индустрией туризма в стране, проседающей в последние годы из-за политической и военной ситуации, сообщают агентству.

Раскопки шведских археологов начались в 2012 году. Начальные раскопки позволили найти тела людей с проблемой недоедания и сломанными костями, что свидетельствует о тяжёлом труде, передаёт слова начальницы экспедиции Марии Нильссон глава Министерства античностей Египта Махмуд Афифи.

Дальнейшие исследования должны прояснить ситуацию с социальным расслоением захороненных в этих гробницах людей.