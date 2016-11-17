Случай из детства

«Я впервые и единственный раз всерьёз подрался в классе пятом-шестом – с самым близким другом на тот момент. Мы оба претендовали на лидерство в классе и в какой-то момент решили разобраться, кто круче. И так как в этом возрасте сложно найти другие аргументы, мы друг другу очень набили морду. После этого как заклятие с нас спало – мы больше никогда не ссорились. И в целом в ход я кулаки не пускал. Инцидент научил меня всего добиваться разговором».

Романтический случай

«В 8-м классе я сильно и без оглядки влюбился. Своей пассии я решил сделать необычный подарок: летней ночью я спилил для неё маленький светофорчик на проспекте Андропова. Ножовкой я часа два работал. И мой подарок имел большой успех. В 80-е такие светофорчики были очень популярны, они заменяли светомузыку».

Счастливый случай

«На первом курсе Московского университета я поехал в строительный отряд. Как-то я с двумя вёдрами кирпичного боя потерял равновесие на лесах на уровне третьего-четвёртого этажа. На мою удачу поблизости оказался молочный блок – мы строили коровник. Каким-то чудом я смог прыгнуть в сторону, приземлиться на стену этого молочного блока и уже с неё спрыгнуть на кучу щебня. Все решили, что я занимался в цирковом училище. Но мне просто захотелось жить».

Песенный случай

«Песня «Что ты имела в виду» была написана в результате чистой случайности, на спор. Я был в офисе некой звукозаписывающей компании, у продюсера наших первых дисков Андрея Феофанова. И он мне начал доказывать, что рок-н-ролл мёртв, что появилась очень качественная поп-музыка, в пример привёл группу «Иванушки International», которая в тот день презентовала свой первый альбом. А я возражал ему, говорил, что рок-н-ролл, как народная песня, будет существовать всегда, ведь это как частушка – можно написать по любому поводу. В этот момент секретарша Андрея, разговаривая по телефону, произнесла: «Что ты имела в виду?» И Андрей ко мне прицепился: «Напиши песню с этими словами». За ночь я написал. Мы с «Несчастным случаем» сначала не хотели даже её записывать, ведь она была шуткой, импровизацией».

Позорный случай

«В 7-м классе школы я пережил главный свой позор. Я учился хорошо, но когда появилась новая учительница по физике, то я не нашёл поначалу с ней общего языка и нахватал троек и двоек. Для меня это было ужасно. Когда наш класс был дежурным по школе, я пробрался в учительскую и понаставил в нашем журнале себе пятёрок, а заодно и всем ребятам в классе. Я попался. Был жуткий скандал».