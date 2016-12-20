Все больше и больше людей выбирают покупки через интернет. Кроме очевидных преимуществ, таких как экономия времени, возможность заказывать круглосуточно, доставка на дом и т.д, есть еще одно, о котором не все знают- экономия!



Цены на сайтах и в магазинах одной и той же фирмы одинаковые, однако в онлайн-версиях постоянно проходят скидки, акции, распродажи, бонусные программы, иногда даже дарят подарки. При удачном стечении скидок покупателям удается экономить 50-70% от стоимости товаров! Но выгодно покупать можно гораздо чаще, не дожидаясь распродаж, используя промокоды и купоны на скидку. Для того чтобы получать такие сертификаты, нужно подписаться на новостную рассылку всех интересных магазинов, что не очень удобно, или заходить на специальные сайты, например, Promo-Shopping.ru. На нем собраны актуальные промокоды для большинства популярных магазинов с самым разнообразным ассортиментом.

Воспользоваться сайтом Promo-Shopping.ru и найти нужный промокод может даже не зарегистрированный пользователь. Для этого надо вписать в строке поиска название магазина, перейти по ссылке на страницу с информацией и в тексте отыскать таблички с кодами. В свободном доступе есть большинство сертификатов, но для получения остальных следует подписаться на новостную рассылку сайта или попросить модераторов отправить код на электронный адрес. Например, чтобы использовать промокод в myToys на скидку 500 рублей, нужно зайти на главную страницу сайта Promo-Shopping.ru и в строке поиска ввести название myToys. Из полученных результатов выбрать необходимый, кликнуть на ссылку. На новой странице отобразиться информация про магазин, акции и скидки на текущий месяц. Под описанием каждой акции есть строка «Показать промокод», нужно нажать на нее, откроется окошко с кодом. Скопировав цифровой или буквенный шифр, следует зайти на сайт магазина myToys, выбрать продукцию, начать оформлять покупку и вписать промокод в специальное поле на странице заказа. Сумма покупки автоматически станет меньше на 500 рублей. По такому же принципу работают остальные сертификаты, предоставляемые сайтом Promo-Shopping.ru.

И это только один из примеров, как выгодно покупать через интернет. За последние несколько лет этот сегмент торговли колоссально изменился. Почти любая марка, фирма, даже совсем небольшие магазинчики, фермерские лавки или мастерские по изготовлению чего-нибудь вручную имеют свой сайт в интернете и свой онлайн-магазин. Платежные системы тоже претерпели изменения, помимо оплаты банковской картой, можно списать деньги с телефона, завести электронный кошелек. Некоторые компании по-прежнему принимают расчет наличными, при получении у курьера или на почте. Расположение магазинов перестало быть важным, ведь многие товары высылаются международной курьерской службой, и в случае неподходящего или некачественного товара их запросто вернуть обратно. Благодаря всему этому можно прийти после работы домой, никуда не торопясь налить чай и, сидя в удобном кресле, без проблем выбрать и купить одежду, продукты, технику, косметику, мебель- все, что угодно. А используя промокоды Promo-Shopping.ru еще и сэкономить.