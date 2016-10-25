В любой городской инфраструктуре для комфортного проживания, а также в загородных домах строятся бассейны и фонтаны, которые невозможно представить без постоянного циркулирования чистой воды. Для этого бассейны оснащаются специальной техникой, такой как насосы, фильтра, клапана и многие другие элементы.

Насосы создают давление и осуществляют принудительное движением воды по трубам. Трубы при этом выполняют функцию артерий и сосудов, по которым транспортируется поток среды. Поскольку в бассейны вода подается под давлением, трубы должны отвечать необходимым техническим параметрам. Одним из них является кольцевая жесткость, этот показатель характеризует способность трубы выдерживать высокое давление и гидравлические удары. Для этой задачи подходят трубы ПВХ клеевые с раструбом или без раструба. Трубы с двумя гладкими концами соединяются между собой муфтами. Для фиксации труб в раструбе или с помощью муфты используют специальным клей, благодаря этому такие трубы имеют название клеевое ПВХ. Клей как холодная сварка обеспечивает прочное и герметичное соединение только в том случае, если во время подготовительных работ будут выполнены все правила подготовки перед монтажом. Трубы можно охарактеризовать как легкие, прочные, удобные в монтаже не требующие для этого специального оборудования.

Рассмотрим по подробнее характеристики ПВХ трубы:

Кольцевая жесткость: трубы способны выдержать высокое давление до 16 атмосфер и сильный гидравлический удар.

Отсутствие термостойкости: тубы из ПВХ материала возможно использовать только для холодной воды.

Отсутствие морозоустойчивости: трубу нельзя использовать при низких температурах, в отличии от ПНД трубы, ПВХ труба имеет тонкую стенку и в случае замерзания трубы, ее порвет.

Химическая стойкость: способность выдерживать во время транспортировки воздействия химических сред.

Стойкость к ультрафиолету: трубы не разрушаются под воздействием солнечных лучей.

Шероховатость поверхностей: внешняя и внутренняя поверхность труб гладкая без шероховатостей, с внешней стороны имеет хороший эстетический вид, с внутренней способствует минимальному нарастанию отложений.

При помощи клеевых труб из ПВХ возможно подвести воду к бассейнам любого размера от большого до маленького так как трубы выпускают диаметром от 10 мм до 400 мм, с различными толщинами стенки у каждого типа размера трубы и с максимальным напором подачи воды в 16 атмосфер.