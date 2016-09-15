При выборе загородной недвижимости люди уделяют много внимания ее территориальному расположению. Если возникло желание приобрести квартиру или виллу в Испании, стоит определиться с городом, районом и близостью к Средиземному морю. Но существуют и иные показатели, которые нужно учесть в процессе покупки. Планировка, год постройки здания, количество спален и площадь — все эти критерии очень важны. Они помогут сделать верный выбор в соответствии с денежными доходами потенциального покупателя. На рынке продемонстрированы фешенебельные апартаменты и квартиры в исторических домах второй половины двадцатого века. Они отличаются прекрасной инфраструктурой, которая включает парковку, бассейн, зеленую зону, круглосуточную охрану территории и другие удобства. Масса предложений ждет потенциальных покупателей на сайте damlex-realty.ru. Популярное агентство недвижимости DAMLEX COMPANY предлагает интересные решения и осуществляет информационную поддержку клиентов.

Если вы рассчитываете на приобретение недорогих апартаментов, стоит присмотреться к малогабаритным, но удобным студиям. Можно купить квартиру в барселоне и оставить средства на ее дальнейшее обустройство. Подобная недвижимость открытого типа имеет открытую планировку, состоит из санузла и общей большой комнаты. По желанию можно самостоятельно заняться установкой дополнительных перегородок и визуально разделить пространство на несколько функциональных зон. Часто покупателями студий становятся студенты, приехавшие на обучение, или молодые семьи.

Отличный выбор недвижимости в Барселоне — квартиры с двумя или тремя спальнями. Если не ориентироваться на элитные районы, можно найти интересные предложения для покупки жилья по умеренным расценкам. Такие квартиры идеально подойдут и для сдачи в аренду, и для временного, постоянного проживания. Порой покупатели очень быстро окупают потраченные на апартаменты денежные средства.

Роскошные пентхаусы следует выделить в отдельную категорию. Они располагаются на верхних этажах жилых комплексов и могут похвастаться великолепным панорамным видом. Иногда такие квартиры имеют огромную площадь и занимают два или три уровня. В некоторых пентхаусах присутствуют небольшие бассейны. В престижном районе Диагональ Мар можно найти прекрасный вариант, если не экономить на личных сбережениях.















