Просторы Всемирной Паутины пестрят различными предложениями по мгновенным крупным заработкам, при этом ничего не делая, а просто совершив пару щелчков мышкой. Большинство из этих обещаний - лохотрон. Такое бывает только в сказке, где ленивый Иванушка-дурачок по щучьему велению может снискать все сокровища мира. Реальность гораздо суровее и прозаичнее - хочешь делать деньги, значит трудись в этом направлении. При этом, под понятием "трудись" вовсе не скрывается кропотливая ежедневная работа на дядю по найму. Имеется вполне реальный способ зарабатывать большие деньги не выходя из дома и имя ему - торги бинарными опционами (читайте, что такое бинарные опционы).

Бинарные опционы - это механизм прогнозирования роста/понижения курсов валютных пар. Торговец (трейдер), используя различные инструменты и методики, делает ставку на изменение курса в краткосрочной перспективе (от 30 секунд до 30 минут), получая в случае успеха прибыль, доходящую в некоторых обстоятельствах до 98% от суммы сделки. Все до банальности просто, но в то же время - очень серьезно. Бездумная торговля наугад может за пять минут похоронить надежды начинающего трейдера. После этого, горе-торговец бежит на ближайший форум, где кричит во всеуслышанье о "лохотроне", "разводе", "мошенничестве" и так далее. Естественно, что для получения больших и стабильных прибылей, после извлечения которых можно уволиться с работы, придется потрудиться в полном смысле этого слова - изучать торговые стратегии и экономические законы, листать страницы трейдерских форумов и книг по биржевой торговле, обмениваться опытом и совершать собственные ошибки. Путь к большим прибылям тернист и извилист, но конечная цель того стоит.

Теперь поговорим о том, что больше всего волнует новичков в трейдинге - а сколько же можно зарабатывать на бинарных опционах? Верхней планки не существует, доход не ограничен ничем. Начинающий трейдер может довольствоваться тысячей рублей в день, середняку достаточно той же суммы в долларах, а гуру бинарных опционов ворочают миллионами рублей в месяц. Однако, не стоит забывать о довольно высоких рисках. Так, один трейдер из Самары за месяц увеличил свой баланс с 200 тысяч рублей до 7 миллионов! Но, не рассчитав конъюнктуры рынка, буквально за пять дней умудрился совершить просадку баланса до 1 миллиона, потеряв на неудачных сделках 6 лямов. Поэтому, терпение в сочетании с выдержкой будут самыми верными друзьями на пути к достатку, заработанному на бинарных опционах.