Оно начнется в 17-00 9 сентября на арене «Трактор». Звездой шоу станет известный рэпер «Баста».

Любителей профессионального спорта ждут более пяти часов отменных боев в дисциплинах профессионального и любительского бокса, ММА и муайтай. Муайтай Южного Урала представят два бойца - Иван Рябов и Дмитрий Ковтун, которые учатся у известного российского тренера Виктора Самсонова. Это будет первым шагом южноуральских спортсменов в профессиональной карьере — ранее ребята показывали прекрасные результаты лишь в любительских соревнованиях.

По самым скромным подсчетам, ледовая арена примет до восьми тысяч любителей профессионального спорта. Отметим, что праздник пройдет пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, администрации Челябинска и генеральных партнеров – Русской медной компании и холдинга «Ариант».

Вы можете уже сейчас купить билеты на шоу, стоимость которых начинается от 300 рублей.