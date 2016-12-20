Более 300 ёлочных игрушек 1930-1960-х годов можно увидеть в петербургском Музее советских игровых автоматов. Несколько стендов решили разделить по периодам. Начинается экспозиция игрушками 1930-х годов - ватными и бумажными морячками, медсёстрами, балеринами, лесными зверьми и, конечно же, сказочными персонажами. У самых ранних игрушек лица прорисованы на картонке, чуть поздее их стали делать объёмными из папье-маше.

- Мы с супругом вот уже более 5 лет коллекционируем ёлочные игрушки, - рассказывает Metro Алла Яковлева, которая пришла на интервью вместе с дочерью и маленьким внуком.

- А для детей дома наряжали когда-нибудь этими коллекционными игрушками ёлку?, - интересуемся у владелицы экспонатов.

- Маленькому ребёнку сложно объяснить, что именно с этими предметами надо обращаться бережно, а вдруг что-то неловко схватит и игрушка, которой более 70 лет, разобьётся или порвется? Поэтому на ёлку их не вешаем. Да и современные игрушки более яркие и интересные для детей, - рассказывает Алла Яковлева. - Коллекционные игрушки мы обычно храним в коробках. Начиналось наше увлечение с фигурок пионера и будённовца - дети даже удивились - кто это? Редкие экземпляры для своей коллекции мы находим на барахолках и винтажных рынках, по объявлениям и на аукционах.

Мы переходим к стенду, под стеклом которого на искуственных еловых веточках закреплены игрушки военных лет.

- Посмотрите сами - это игрушки 1940-х годов - такие на ёлку сейчас и не повесишь - их почти не видно, - рассказывает Алла, указывая на игрушку в виде стрекозы, сделанной из проволоки и металлической стружки. - А вот эта лампочка без цоколя - это такой вот ёлочный шар. Игрушек военных лет от бабушек и дедушек мне не досталось - они пережили блокаду, сложно было в этом время сохранить что-то, ведь каждую мелочь несли на рынок и меняли на еду.

На следующем стенде представлены стеклянные игрушки 1950-х годов - яркие, блестящие фигурки сказочных персонажей. Кого тут только нет: Доктор Айболит со своими пернатыми пациентами, три поросёнка с волком и другие.

- Этих игрушек тоже осталось очень мало и их сложно найти, - рассказывает коллекционер, которая, кстати, работает медсестрой, а в свободное время не прочь заняться реставрацией ёлочных украшений. - Они выпускали на ножках-прищепках. А фигурки достаточно крупные - на веточках держались плохо, падали и бились.

Гордость коллекции - почти все фигурки из серии "Чипполлино" (21 из 22-х). Как шутит Алла, до сих пор коллекционеры любят спорить, какие игрушки были красивее - московских или ленинградских мастеров. Но, конечно же, каждые были хороши по-своему и индивидуальны, ведь до конца 1950-х их производством занимались артели, и каждый экземпляр был ручной работой. Именно такие игрушки и представлены на открывшейся 20 декабря выставке.

Выставка открыта до 31 января 2017 года.