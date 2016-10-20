Женская сборная России по мини-футболу побывала в гостях у одной из самых сильных команд мира. Однако спортивные успехи девушек, которые один товарищеский матч с иранками сыграли вничью (3:3), а другой выиграли (5:3), отошли на второй план из-за хиджабов, которые надели россиянки.

– В Иране такой порядок для всех. Первый матч был закрытым и мы играли в обычной форме, а на второй в знак уважения местным традициям и для привлечения болельщиков вышли в платочках. Никто из девушек не говорил о неудобствах, – рассказали Metro в Ассоциации мини-футбола России. – У Ирана очень сильная сборная, действующий чемпион Азии, поэтому как спарринг-партнёр они очень важны для нас. У нас тёплые отношения, мы который год приглашаем их на наш турнир 9 мая и сами приезжаем.

Капитан сборной Ксения Олькова, которая была в Иране в четвёртый раз, рассказала Metro, что необычная форма не приносит дискомфорта:

– В процессе игры вообще забывается, что надета специфическая форма. Не могу сказать что было тяжело играть в ней, материал достаточно тонкий и форма свободная. Играли так в знак уважения к местной культуре и обычаям данной страны. Мы приехали получать международный опыт, никто в сборной не возражал играть в закрытой форме, тем более это способствовало привлечению болельщиков. Нас никто не заставлял.

Однако у игры в хиджабе есть и свои противники.

– Я бы не смогла играть в хиджабе, потому что, как мне кажется, это не очень удобно. Он мешает, может закрывать обзор, особенно опасно при контакте с игроком противоположной команды, – сказала Metro защитник женского футбольного клуба «Звезда» Елена Мухамедзянова. – Думаю что практика игры в хиджабах должна распространяться в странах, где присутствует данное религиозное убеждение, но никак не на наших спортсменок.