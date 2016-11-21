Анастасия Волочкова часто шокирует поклонников откровенными фото и сумасшедшими шпагатами. На днях 40-летняя балерина вновь поделилась с подписчиками в соцсети пикантными подробностями личной жизни.

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова опубликовала видео, в котором продемонстрировала свои утренние процедуры.

На видео обнаженная Волочкова купается в ледяной воде, в купели, установленной во дворе ее дома.

- Доброе, солнечное и морозное утро, - написала балерина. – Я обычно начинаю его с ледяной купели! Во льдах… Рекомендую, если выдержите. Это реальное здоровье, сила и бодрость! Свежо. И это без бани!

Мнения подписчиков разделились. Кто-то похвалил Анастасию за смелость и выдержку. Кто-то, наоборот, посчитал, что подобные видео не стоит публиковать.

Некоторые пользователи даже признались, что откровенные фото и видео Волочковой их утомили.