По данным Петростата, средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2016 году находится в районе 46 тысяч рублей в месяц. В Ленинградской области – чуть более 34 тысяч. Как люди в текущих условиях решают квартирный вопрос, и можно ли купить квартиру за 10 тысяч рублей в месяц, постараемся выяснить в сегодняшнем обзоре.

Дорогая вторичка

Цены на рынке готового жилья даже в кризис выше, чем в новостройках. Стоимость студии сегодня составляет от 2,8 млн рублей, плюс услуги риелтора. Первоначальный взнос в размере 560 тысяч, и ипотека – 28 тысяч в месяц. При доходе в 46–50 тысяч в месяц и без накоплений для покупки квартиры однозначно придётся влезать в долги. Единственный вариант в данном случае – это копить на первый взнос. Если откладывать по 20 тысяч в месяц и жить в режиме жёсткой экономии где-то 2,5 года, то это вполне реально, но долго и мучительно.

Дисконтная первичка

Рынок новостроек сегодня более лоялен к покупателям. В городе есть предложения от 1,5 млн рублей. Застройщик ООО «П1», который строит ЖК «Парнас», предлагает студии площадью 25,88 кв. м стоимостью от 1,5 млн рублей, с ежемесячным платежом в 10 тысяч рублей. Такие выгодные условия достигаются за счёт специальной ипотечной ставки от банка АО «КБ ДельтаКредит» в 8,45% годовых на срок до 25 лет. В качестве первоначального взноса в размере 358 тысяч рублей можно зачесть материнский капитал, а также воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика ООО «П1» до конца строительства (4 квартал 2017 года).

Квартира «в складчину»

Покупка «общей» квартиры – новая тенденция на рынке недвижимости. В условиях кризиса те, у кого нет средств на покупку жилья без «поддержки», могут скоординироваться и вместе купить квартиру на стадии строительства, с тем, чтобы потом, получив прибыль, вложиться уже в покупку собственных квадратных метров. По словам представителей ООО «П1», с момента закладки фундамента до сдачи дома в эксплуатацию квартира дорожает в среднем на треть. «Выгодное месторасположение комплекса, безусловно, увеличит добавочную стоимость квартиры. Дома находятся в 5 минутах ходьбы от одноимённой станции метро, в ближайшем окружении находятся обязательные объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, магазины и аптеки. Радует покупателей и приятное соседство с зоной отдыха – Шуваловским парком», – отмечают в компании застройщика.

ЖК «Парнас» – это три 26-этажных корпуса с 2-уровневым паркингом. Подробности по телефону 8 (812) 960-65-00. Проектная декларация на сайте www.na-parnase.ru.