В 17 раз прошла ежегодная Хэллоуин-вечеринка у Хайди Клум. На праздник чудовищ и страшилищ в ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно к знаменитой модели приезжают звездные гости. Они выбирают самые невероятные наряды, чтобы поразить друг друга и каждый раз кому-то удается всерьез удивить гостей.

В этом году среди знаменитостей на вечеринке Хайди Клум были британский автогонщик Льюис Хэмилтон, актриса Меган Томпсон, писательница Келли Бенсимон, актер Кайл МакЛахлен, актриса Джеки Круз и целый цветник моделей-красоток, в том числе украинская топ-модель Алина Байкова и австралийская манекенщица-трансгендер Андреа Пежич.

Льюс Хэмилтон прибыл на бал к Хайди Клум хоть и в "цивильном" ярко-синем костюме, но в маске Джокера и с зелеными волосами. Актер Кайл МакЛахлен (спецагент ФБР из «Твин Пикс») был настроен не очень кровожадно и позировал перед фотографами в "наряде брокколи".

Многие красотки предпочли оголиться на вечеринке в честь Хэллоуина у Хайди Клум, и пришли в сексуально-эротических нарядах, открывавших взорам то грудь, то ноги, то спины моделей.

Cама Хайди не стала шокировать своих гостей, как это бывало раньше на ее "ужасных" вечеринках, а просто нарядила в одинаковые боди и чулки своих подружек и коллег по подиуму и загримировала их "под себя". Шесть белокурых длинноволосых нимф, вставая рядом, были похожи как две капли воды - узнать среди них хозяйку вечеринки было не так просто.

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