Зоозащитники написали заявление в прокуратуру по факту массового отравления птиц в Тимирязевском парке летом этого года. Поводом стали результаты экспертизы, где говорится, что в тушках уток обнаружено ядовитое вещество, популярное у догхантеров, – изониазид.

По словам очевидцев, 22 августа берега реки Жабенка и Большого Садового пруда были усыпаны трупиками мёртвых уток. Погибло более шестидесяти птиц. А одной из жертв стал занесённый в Красную книгу Москвы и Подмосковья чирок-свистунок.

– Мы написали заявление по правонарушениям – «Жестокое обращение с животными», а ещё «Бездействие», так как полиция не расследовала этот инцидент, – рассказала Metro президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

По словам зоозащитников, полицейские оправдывались тем, что не обнаружили следов насильственной смерти птиц.

– Если бы они сразу взялись за дело, – убеждена активистка, – можно было бы просмотреть видео с ближайших камер видеонаблюдения и найти того, кто отравил птиц.

Департамент природопользования проверил воду.

– Результаты анализов проб воды показали, что превышений химических веществ не зафиксировано, – рассказали в пресс-службе.

Ветеринар Дмитрий Дмитриев считает, что птиц могли отравить только с берега.

– Вероятно, яд добавили в хлебные шарики, – предположил он. – Для воды нужна очень большая концентрация

Светлана Ильинская предполагает, что отравить птиц могли коммунальщики, обслуживающие парк:

– Таким образом они регулируют их численность.

Однако в Академии имени Тимирязева, которой принадлежит парк, Metro заявили, что о гибели уток даже не слышали.

– С тем, чтобы специально травили уток, я ещё не сталкивался, – признался президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин. – Особенно, чтобы на это шли госслужбы. Думаю, там всё было иначе.