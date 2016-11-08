Японские макаки . Бывало и похолоднее

Кёто и Мия живут под открытым небом круглый год и сейчас радуются выпавшему снегу. Особенно самец Кёто (на фото).

– В Японии они обитают в горах, там зимой намного холоднее, чем у нас, – рассказали Metro в Ленинградском зоопарке. – Правда, там макаки греются в горячих источниках. Зато у Кёто и Мии есть тёплое убежище.

Белая медведица. Скучает по другу

После смерти белого медведя Меньшикова его подругу Усладу переселили в соседний вольер. Снег медведицу не пугает, целыми днями она гуляет на улице.

Амурские тигры. Рыжее на белом

Амадей и Герда занимают просторный стеклянный вольер, крышу которому заменяет решетка. Они целыми днями валяются в снегу. Когда Герде надоедает холод, она располагается под навесом и наблюдает, как её друг Амадей (на фото) возлежит на снежной перине.

Лебеди-кликуны. Ныряют круглый год

Лебеди также не уходят на зимовку. Кликуны, шипуны и присоединившиеся к ним утки живут в пруду, который не замерзает из-за искусственного родника. Температура воды не опускается ниже пяти градусов, водоплавающие ныряют круглый год.