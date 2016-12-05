Фото и подробности страшной аварии на Московском шоссе в Петербурге появились в Сети. По данным МЧС, около двух часов ночи 5 декабря 2016 года в Пушкинском районе на Московском шоссе в районе Шушар столкнулись два автомобиля.

- Произошло столкновение легкового автомобиля "Лада" и грузового автомобиля Volvo. В результате столкновения у грузового автомобиля сгорели сгораемые части, - сообщили в пресс-службе ведомства, - Сведения о пострадавших уточняются.

Очевидцы рассказали подробности страшной аварии на трассе. Все случилось перед "Лентой" на Московском шоссе, в сторону Колпино.

"Легковая вылетела на встречку боком и вошла под самосвал.... Удар был настолько сильный, что двигатель с передним мостом лежали за 30-40 метров до КамАЗа...", - сообщили с места аварии очевидцы. Из-за ДТП движение по Московскому шоссе было заблокировано несколько часов. Машины стояли на трассе до раннего утра, рассказали автомобилисты.

По предварительным данным, в ночном ДТП на Московском шоссе погиб водитель ВАЗа, водитель грузовика доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В машине легковушки кроме водителя пассажиров не было.

Автомобилисты считают, что состояние трассы в месте трагической аварии очень плохое.

"Колея в этом участке ужасная. Очень много аварий из-за неё, вот и кинуло. А возможно и просто перестраивался", - отмечают в блогах водители.