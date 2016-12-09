Питерский "Зенит" уступил в заключительном матче группового этапа Лиги Европы голландскому "АЗ Алкмаар" со счётом 2:3. "Краснодар" также проиграл свой матч – французской "Ницце" 1:2.

Однако это не помешало российским футбольным клубам выйти в 1/16 Лиги Европы, сообщает UEFA.com.

"Зенит" мог себе позволить это поражение, поскольку с большим отрывом лидировал в группе D. Уже к 43-й минуте счёт был 2:0, голы забили Ринстра и Хапс.

После перерыва "Зенит" попытался исправить положение за счёт гола Жулиано, однако на 80-й минуте Танкович восстановил статус-кво. Немного подсластил пилюлю питерцам автогол Вюйтенса. В результате "Зенит" завершил групповой этап на первом месте, набрав 15 очков. "АЗ Алкмаар" с 8-ю баллами расположился на второй позиции.

"Краснодар", в свою очередь, гостил во Франции. "Ницца" была аутсайдером группы, однако смогла дать бой фавориту. Фёдор Смолов открыл счёт на 52-й минуте, но Алекси Босетти и Максим Ле-Маршен принесли хозяевам поля победу - 2:1. "Краснодар" вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места, с отставанием от "Шальке" в 8 очков.