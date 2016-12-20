Президент России Владимир Путин подписал закон, который замораживает размер материнского капитала на текущем уровне вплоть до 1 января 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-Ф3 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", — говорится в документе.

В данный момент размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Получить эти деньги может семья, в которой появился второй или последующий за ним ребенок. Последний раз размер выплаты был увеличен на 5,5 процента в 2015-м. Действует программа материнского капитала с 2007 года, тогда его размер составлял 250 000 рублей.