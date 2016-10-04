Российский бейсджампер Ратмир Нагимьянов разбился во время прыжка в костюме-крыле рядом с курортом Шамони в Альпах. В Сети появилось видео последних минут жизни экстремала, которое снимали в момент подготовки к прыжку на горе Эгюий-дю-Миди, на высоте 3 800 метров.

Как уже сообщало Metro, трагедия с Ратмиром Нагимьяновым произошла 3 октября. Он погиб, врезавшись в одно из зданий. У Ратмира не раскрылся парашют.

На место трагедии приехала жена российского бейсджампера. Она сейчас решает вопрос с доставкой тела супруга на родину.

Про себя Ратмир говорил так: "Я не крейзи, я профессиональный крейзи". Один из последних постов Ратмира Нагимьянова в Сети был про опасность прыжков в Шамони.

"Не рекомендую совершать такие полеты без специальной подготовки. Вообще сейчас непростая атмосфера в Шамони среди бейсджамперов. Крайний раз я был здесь три месяца назад, и мы ходили на прыжки как на праздник. Сейчас все изменилось, за время моего отсутствия здесь погибло много знаменитых бейсджамперов", - написал в соцсети Ратмир всего 2 недели назад.