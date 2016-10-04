Во французских Альпах разбился российский бесджампер Ратмир Нагимьянов. Об этом во вторник сообщает страница группы бейсджамперов в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия произошла 3 октября. Ратмир Нагимьянов совершил прыжок с горы Эгюий-дю-Миди, расположенной около города Шамони. Мужчина выполнял прыжок с костюмом-крылом — вингсьютом с высоты 3800 метров. Он погиб, врезавшись в одно из зданий.

Предварительная причина смерти бейсджампера Ратмира Нагимьянова – нераскрывшийся парашют, официальная версия будет озвучена позднее.

В настоящий момент на месте происшествия находится жена Ратмира Нагимьянова Дарья. Ей предстоит решить вопрос с возвращением тела мужа на родину и предстоящих похорон.

– Сегодня в Шамони трагически погиб Ратмир Нагимьянов. Его супруга, Дарья, находится сейчас на месте происшествия и одна решает все административные вопросы, – говорится в сообщении официального интернет-сообщества по бейсджампингу Baseguru.

Бейсджамперы организовали сбор средств для помощи жене погибшего экстремала.

Напомним, что вингсьют (от английского wingsuit: wing — крыло и suit — костюм: "костюм-крыло") — специальный лётный костюм с перепонками между руками и ногами. У него сходная с крылом самолёта конструкция, воздухозаборники и нервюры, что позволяет достигать наибольших аэродинамических характеристик.