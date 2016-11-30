В Сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, которая засняла момент, как мужчина поджигает припаркованные авто. На видео можно рассмотреть, что делает это злоумышленник дважды: с первой попытки поджечь не удалось. Сначала он бросает зажженный предмет в сторону конкретных авто и уходит. Но затем оборачивается - убедившись, что машина не загорелась, он возвращается и бросает горящий предмет второй раз. После этого машину охватывает огонь. Мужчина уходит.

Инцидент произошёл в ночь на 29 ноября в Калининском районе Петербурга. Сообщение о пожаре сотрудникам МЧС поступило в 03.35. Машины загорелись под окнами дома 19 по проспекту Науки. В результате полностью выгорели два легковых автомобиля марок "Вольво" и "Ауди", также частично пострадали 2 рядом стоящих автомобиля "Ауди" и "Фольксваген".

Пожар был ликвидирован в 03:53. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе ведомства.