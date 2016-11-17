Филипп Будейкин, который ещё весной прославился в СМИ под псевдонимом "Филипп Лис", будет находится под арестом 2 месяца, рассказал Metro адвокат подозреваемого Ростислав Губенко. Следующее заседание суда ещё не назначено - идёт следствие.

Молодого человека подозревают в том, что он является администратором "групп смерти" в социальной сети, участники которой свели счёты с жизнью. На данный момент, по данным пресс-службы следкома Петербурга, установлено 15 несовершеннолетних потерпевших, состоявших в "группах смерти" и совершивших суициды в разных городах. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, в переписке администраторов группы содержится побуждение к совершению суицида.

Задержание администратора "групп смерти" Филиппа происходило в Солнечногорске Московской области, где он в настоящее время проживает. Молодой человек был этапирован в Петербург. Уголовное дело расследуют петербургские следователи, так как офис "ВКонтакте", соцсети, где были созданы эти группы, находится в Петербурге.

Подозреваемого полиция застала в постели: молодому человеку сказали взять все необходимые вещи и проследовать за ними. Все электронные носители изъяли - следствие анализирует содержащуюся там информацию. Только после заключения экспертов будет дана правовая оценка действиям всех администраторов и участников "групп смерти" в соцсетях.

Пока же известно, что единомышленники Филиппа "Лиса" нашлись в 10 регионах России – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской. Там также прошли обыски.

В частности, обыски прошли у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины», и других. Молодых людей опросили в качестве свидетелей.

По данным СМИ, существовало как минимум 8 групп "ВКонтатке", которые администрировал Филипп Лис, которые в настоящее время закрыты.

Почти сразу же после их закрытия, стали появляться альтернативные группы. Большинство из них закрытые. В открытом доступе появился лишь паблик, где пользователи Сети, напротив, заступаются за Филиппа. Некоторые из них даже пишут, что "Лис добрый человек, а не такой, каким его описывают СМИ".

Внимание СМИ Филипп Будейкин привлёк в мае 2016 года после выхода статьи "Группы смерти" в "Новой газете". Речь шла о том, что ряд детских самоубийств, которые произошли в разных городах России с 2013 по 2015 годы не случайное совпадение, а результат планомерной работы тех, кто подстрекал детей к этому шагу. Среди них человек под ником "Филипп Лис".