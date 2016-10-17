Знаменитый румынский замок Бран, он же замок Дракулы, приглашает любителей пощекотать нервы на необычный аттракцион, пишет Associated Press.

В ночь с 31 октября на 1 ноября поспать в гробу самого графа Дракулы смогут двое счастливчиков, победивших в акции Airbnb. Участниками конурса предлагается придумать, что бы они сказали Дракуле при встрече.

Предполагается, что ночью в Хэллоуин почетные гости прибудут в замок на карете. Их встретит Дэйкр Стокер, внучатый племянник автора самого знаменитого романа о Дракуле Брэма Стокера.

Дэйкр проведет для ночных гостей экскурсию и расскажет легенды о вампирах.

После ужина при свечах победителям конкурса предложат отдохнуть в гробах. Если такой вариант гостей не устроит, к их услугам предоставят обычные кровати.

Туристам, которые захотят провести ночь в замке, настоятельно рекомендуют не брать с собой чеснок и серебряные украшения.

Замок Бран является одно из самых популярных достопримечательностей Румынии. Ежегодно его посещают более 630 тысяч человек.

Князь Влад III Цепеш, известный также как граф Дракула, жил в XV веке. Он не был владельцем замка Бран, но неоднократно останавливался в нем. Считается, что именно кровавый князь послужил прототипом для легендарного романа Брэма Стокера "Дракула".