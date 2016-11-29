Краудфандинговая площадка Planeta.ru, инвестиционная площадка EVA Invest и венчурный фонд РВК запускают реалити-шоу для hardware-стартапов под названием "Битва технологий". В нём смогут поучаствовать молодые руководители технобизнесов, которые презентуют потенциальным инвесторам свои разработки для повседневного использования. Это гаджеты, дроны, роботы, системы "умный дом" и так далее.

Чтобы пройти отбор и попасть в реалити-шоу, нужно будет предоставить рабочий прототип. 10 лучших эксперты определят до конца декабря. Эти проекты и примут участие в "Битве технологий".

Руководителям бизнеса помогут построить краудфандинговую кампанию с нуля. В частности, с ними будут работать профессиональные режиссёры, редакторы и дизайнеры. По итогам образовательного этапа участники запустят свои кампании, пять из которых получат стартовый взнос от РВК — 100 тыс. рублей, рассказывают на площадке Planeta.ru. Но только те, чьи проекты продемонстрируют свою финансовую состоятельность и соберут нужную сумму, смогут получить главный бонус реалити-шоу: начать переговоры с инвесторами.

– У кого-то есть отличные идеи технологий – а у нас есть технология воплощения этих идей в жизнь. Но не будем забывать, что за свои идеи надо уметь бороться – этому мы и будем учить на «Битве технологий», – комментирует Федор Мурачковский, директор Planeta.ru.