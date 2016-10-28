Пользователи Интернета охвачены паникой в связи с сообщениями о том, что во Владимирской области в молоке появился ящур. При этом в пятницу появились новые тревожные новости – оказалось, в ростовских банках с солёными огурцами был найден ботулизм, смертельное заболевание.

Ящур в молоке дополнился ботулизмом в огурцах

Как сообщает Rostov.ru, ботулизм найдет в продукции ООО "Меленковский консервный завод". Зарегистрированы два случая заболевания покупателей после употребления консервов "Огурцы малосольные бочковые".

Ящур в молоке вызвал панику в соцсетях

"Управление Роспотребнадзора по Ростовской области рекомендует не приобретать и не употреблять данную продукцию", – прокомментировали в ведомстве. В настоящее время опасная продукция изымается из оборота.

Ботулизм – тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.

Ящур в молоке

Как сообщало ранее Metro, во Владимирской области специалисты Россельхознадзора обнаружили ящур в молоке на одной из ферм, поставляющей сырье на комбинат холдинга "Ополье".

Поводом для молочной паники стал один из постов в соцсетях. "Сейчас было совещание: в молочной продукции Вимм-Биль-Данн нашли ящура, произведённая начиная с 11 октября, вся продукция отзывается с продажи и уничтожается. Бренды компании: домик в деревне, агуша, имунелле, сыр ламбер, весёлый молочник, чудо, кубанская буренка. Не покупайте!!! Все выкиньте! Совещание было с участием Роспотребнадзора!" – говорится в сообщении.

В каких продуктах ящур

Обнаруженный ящур в молоке вынудил магазины убрать из своего ассортимента кефир "Домик в деревне" жирностью 1% и 3,2%, молоко пастеризованное "Домик в деревне" жирностью 3,7% - 4,5% и 2,5%, а также простоквашу "Домик в деревне" 3,2%.

Данная продукция должна быть отправлена на склады производителя, а деньги за возвращенный товар компания обязуется вернуть.

Ящур в молоке: Чем опасен

Ящур является вирусным заболеванием, которым заразиться могут не только парнокопытные животные, но и человек. Болезнь можно определить по возникшей лихорадке и поражениям слизистой оболочки ротовой полости и конечностей. Возбудитель быстро погибает при нагревании до 60 С, а также под воздействием УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ.