На Дне города прогремел Metro On Stage

На площадке празднования 869-го дня рождения столицы, посвящённой фильму «Стиляги», прошёл наш музыкальный фестиваль Metro On Stage. На сцене, установленной неподалёку от Красной площади, выступили десять победителей нашего конкурса молодых рок-талантов во главе с хедлайнерами фестиваля, классиками отечественного рок-н-ролла, группой «Браво». – Это круто, я росла под их песни, а теперь мы будем выступать на одной сцене! – поделилась с Metro перед выходом на сцену солистка коллектива Wake me up...