11 сентября аэропорт Пулково был закрыт на полтора часа из-за сообщения о бомбе в багаже одного из пассажиров. Выяснилось, что виновник инцидента решил пошутить, сообщает "Neva Today".

Как сообщают в правоохранительных органах, мужчина приехал в аэропорт для того, чтобы проводить своего знакомого. Около 16 часов провожавший сообщил, что у его друга среди вещей находится бомба.

Зона предварительного досмотра была срочно оцеплена на полтора часа, в течение которых вёлся поиск взрывного устройства. Никакой бомбы обнаружено не было, а "шутник" вскоре был задержан. С половины шестого аэропорт продолжил свою работу в обычном режиме.

В настоящий момент следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.