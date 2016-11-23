В Пулково задержан 17-летний подросток, который пытался пробраться на борт самолета, вылетающего в другую страну. Подробности истории, которая произошла еще 18 ноября, рассказали в УТ МВД по СЗФО. Молодой человек вызвал подозрения, когда пытался незаконно проникнуть в зону пограничного контроля терминала Пулково.

- Сотрудниками транспортной полиции установлено, что юноша, не имея билетов, ради развлечения, пытался пересечь государственную границу России с целью вылететь за границу ближайшим авиарейсом, - сообщили в управлении.

В отношении задержанного молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

Кроме того, сотрудниками транспортной полиции в отношении его матери также составлен протокол по ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, Metro уже рассказывало об 11-летней девочке, которая "зайцем" прилетела из Москвы в Петербург, не встретив препятствий со стороны сотрудников аэропорта. Видимо, юноше не давали покоя подвиги москвички и он тоже решил попытать счастья.