Пресс-служба Пулково рассказала о необычном самолете, который могли наблюдать пассажиры в аэропорту 11 января. Это Boeing 737-300 авиакомпании "Белавиа", более известный как "танколет".

Выглядит Boeing очень необычно. Он покрашен в цвет игры World of Tanks - черный. Такие самолеты редко встречаются, поэтому всегда вызывают большой интерес пассажиров. Особенно тех, кому приходится подниматься на борт лайнера. Самолет выполнял рейс маршруту Минск - Санкт-Петербург - Минск.

- По данным авиакомпании, в процессе нанесения макета ливреи на самолет было использовано 300 литров краски и 450 квадратных метров трафаретов. При покраске было задействовано 13 специалистов, а сам процесс занял 1800 человеко-часов. Покраска самолета осуществлялась круглосуточно в покрасочном ангаре в Остраве (Чехия), - сообщили в Пулково.

Добавим, популярнейшая компьютерная онлайн-игра World of Tanks была разработана в Беларуси. Именно поэтому летом 2016 года у авиакомпании "Белавиа" появился брендированный самолет.

- Основная цель покраски самолета в такую необычную ливрею - подчеркнуть принадлежность к стране, где была разработана игра, - отметили в Пулково.

На борта лайнера нанесен логотип игры World of Tanks и фраза на белорусском и английском языках: «Игра из Беларуси, в которую играет весь мир».