Вандалы испортили памятную доску белому адмиралу Александру Колчаку, установленную активистами движения "Белое дело" 12 ноября на доме по улице Большая Зеленина в Петербурге. Мемориальную доску закрасили черной краской.

Как отмечают инициаторы, установка доски был абсолютно законной. На реализацию проекта было потрачено 222 тысячи рублей.

- Мемориальная доска А.В. Колчаку официально согласована властями. Она законна. Процесс согласования шёл с 2013 года, - говорится в сообщении в официальной группе "Белого дела" в соцсети "ВКонтакте". - Петербург - город, который строили Расстрелли, Воронихин, Камерон и многие другие. Часть улиц нашего города названы в честь убийц и палачей. Мы десятки лет тратим на привлечение внимания к проблеме и законное переименование. Но вандал с краской и молотком перечеркивает наши усилия. Он плюет на идею законности. Бросает вызов обществу. Считает себя выше закона.

Представители "Белого дела" уже пообещали восстановить памятную доску Колчаку.

- Сейчас мы разбираемся с полицией. Для восстановления будем привлекать экспертов, чтобы сделать все правильно, - рассказал представитель движения Олег Шевцов.