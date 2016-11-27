На следующий день после известия о смерти кубинского лидера в парке "Сосновка" появилась необычная скульптура из снега. Его авторы - жители Выборгского района северной столицы.

Пышную бороду сделали из тонких веток, на голову надели фуражку из снега. В правой руке "памятник" держит палку, символизирующую винтовку, а левую белоснежный команданте поднял вверх, призывая кубинцев никогда не сдаваться. Рядом со снеговиком "скульпторы" сделали надпись "ФИДЕЛЬ", чтобы ни у кого из гуляющих не возникло сомнений, кто стоит перед ними.

Кастро возвышается на футбольном поле в "Сосновке". Лидер Кубы вдохновил других посетителей парка на творчество: вокруг него в этот же день появилось еще несколько снежных скульптур.

- Фиделя Кастро всегда окружало множество людей, получается, что все остальные снеговики и снежные бабы, окружившие команданте, символизируют народ Кубы, - пояснили люди, гуляющие в "Сосновке".