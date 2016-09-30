Девушки в масках Елены Мизулиной нарисовали на мусорных баках в центре Санкт-Петербурга изображения младенцев и надписи: «Это заменит бэби-бокс», «Это лучше бэби-бокса?» и «В бэби-бокс – нельзя, на помойку – можно». Так активистки проиллюстрировали один из возможных результатов инициативы сенатора.

- Запрет бэби-боксов приведёт к чудовищным последствиям, – заявили девушки. – Лишённые возможности передать ребёнка в руки профессионалам, отчаявшиеся женщины будут оставлять детей где угодно – даже в мусорных баках. Наше общество совсем недавно открыло для себя бэби-боксы: их мало, не многие знают об их существовании, но это огромный прорыв. Женщина наконец получила возможность цивилизованно и безопасно отказаться от ребёнка, если забота о нём ей не по силам. Однако наше правительство, вместо того, чтобы поддерживать идею бэби-боксов, а также работать над профилактикой нежелательной беременности – организовывать сексуальное просвещение, распространять бесплатные презервативы и главное – развивать экономику страны, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне и хотели заводить детей, – пытается насильно навязать каждой женщине роль матери. История не раз показывала, к каким страшным последствиям приводит навязанное материнство. Если правительство поддержит инициативу Мизулиной, на смену бэби-боксам придут мусорные баки.

Акция прошла без задержаний.