Жители города Отрадное в Ленобласти случайно обнаружили на участке у своего дома бутылку с посланием из прошлого.

- Писали его выпускники с пожеланиями себе и одноклассникам в день последнего звонка - 25 мая 1971 года. С радостью отдадим "реликвию" авторам. Может, кто вспомнит? Поспрашивайте родных, - такое сообщение о находке появилось в сообществе "Подслушано Отрадное на Неве" в соцсети 4 сентября.

Авторы поста также выложили в Интернет фотографии бутылки и её содержимого.

- Вот и окончились наши школьные золотые деньки. Начинается совершенно новая жизнь. В добрый путь! - можно прочитать на одном из клочков бумаги.

В другой записке выпускники 1971 года дали клятву:

- Мы, нижеподписавшиеся, клятвенно обещаем, что прочтём сие послание все вместе через 5 лет 25 мая 1976 года, - написали ребята.

Одного из авторов послания нашли уже через пару часов после публикации.

- Я увидела новость и нашла фамилию мамы среди прочих авторов послания, - рассказала Metro Любовь Логинова, дочь выпускницы 1971 года Веры Сазоновой.

- Конечно, ей приятно было увидеть фото этих записок и прочитать свою, - продолжает Любовь, - к сожалению, контактов одноклассников у неё нет, и мы не можем ни с кем связаться. Хотим передать бутылку в краеведческий музей.