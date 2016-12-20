Эта площадка станет филиалом «Республики кошек» на улице Якубовича, но жить здесь будет гораздо больше животных – до шестидесяти. Для них на Литейном созданы все условия: большие площади, красивые интерьеры, забота и уход волонтёров. Однако кошки станут не просто обитателями котокафе – они будут ждать новых хозяев.

– Для нас это особая форма приюта, и открыть его нас вынудили обстоятельства, – рассказывает ветеринар Анна Кондратьева, основатель «Республики кошек». – В связи с кризисом домашние животные всё чаще оказываются на улице. Выбрасывают даже породистых котов – например, сфинксов. Городские приюты для животных переполнены. А такая площадка даст возможность людям увидеть наших котов и пообщаться с ними – так их шансы обрести дом возрастут.

В отличие от «Республики кошек» на Якубовича, вход сюда будет бесплатным. Посетители за пожертвование смогут сделать красивые фотографии в двух залах, стилизованных под петербургскую набережную и крышу с панорамами города. Естественно, cмогут они запечатлеть и обитателей арт-пространства.

– К нам уже въехали первые 13 котов из Эрмитажа, – рассказала Анна Кондратьева. – Открою вам небольшой секрет: мы планируем поселить с ними также небольшую дворняжку. Она хорошо уживается с кошками, и мы решили также взять её в наше котокафе.

Животные на Литейном, 60, будут только здоровые – те, которые уже прошли обследование ветеринара и готовы для переезда на новое место жительства. Их средний возраст составит 5–7 лет – таким кошкам гораздо сложнее найти хозяина, чем котятам.

– Мы ищем для наших питомцев ответственных хозяев и без собеседования никому их не отдадим! – говорит Анна Кондратьева.