Скоро в Москве появится новая ветка метро. Об этом в пятницу заявил заммэра Москвы о вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на первом этапе предусматривается совместное функционирование Калининско-Солнцевской линии и северо-западного участка Третьего пересадочного контура метро.

– В дальнейшем этот участок разделится на два: участок от станции "Хорошевская" до станции "Нижняя Масловка" войдёт в состав ТПК, а участок от станции "Шелепиха" до станции "Деловой центр" будет преобразован в отдельную Рублёво-Архангельскую линию, — приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

Таким образом, строительство новой Рублёво-Архангельской линии планируется закончить после 2020 года





