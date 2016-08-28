На Серпуховско-Тимирязевскую линию метро выехал новый тематический поезд «Союзмультфильм», посвящённый 80-летию студии. Внутри вагонов на пассажиров смотрят любимые мультгерои: Карлсон, Чебурашка, Заяц и Волк. На стенах также указаны факты о персонажах и биографии режиссёров.

Метрополитен создал поезд совместно с «Союзмультфильмом», киностудией имени Горького и Российским военно-историческим обществом.

– Надо не забывать, что главное – это дети, – поделился с Metro исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. – Мои наконец забросили «Черепашек-ниндзя» и начали смотреть наши мультфильмы.

Исполнительный директор киностудии имени Горького Артур Гезеров рассказал Metro, что они готовят зрителям новые мультфильмы:

– Мы продюсируем «Гурвинек» – полнометражный мультфильм по чешским сказкам и мультфильм о приключениях гуся «Штурман лапчатый».

Церемонию запуска поезда посетили дети, которые занимаются мультипликацией.

– Мне нравится «Винни-Пух, – рассказала Metro Алина Капралова. – Не думаю, что смогу создать мультик лучше, но на уровне попробую.