Праздник предлагается отмечать ежегодно 6 августа. В этот день в 2014 году президент России подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ". Таким образом Россия ответила на санкции ряда западных стран, недовольных присоединением Крыма. Российские контрсанкции коснулись в первую очередь сельхозпродукции.

– Это был сигнал для российского бизнеса, что на него ложится большая ответственность за развитие страны, – сказал Metro автор инициативы президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков. – И за короткий срок мы смогли добиться импортозамещения по разным видам продукции.

По словам Рахмана Янсукова, его бизнес, связанный со строительством и IT-технологиями, тоже ощутил положительное влияние российских контрсанкций.

– Я думаю, что 6 августа можно было бы сделать выходным днём, – сказал автор инициативы. – Отмечать его можно широкими ярмарками, где российские бизнесмены могли бы представлять свою продукцию, народными гуляньями. У нас есть много хороших праздников: День независимости, День народного единства, но Дня патриотизма нет. А без патриотизма жить в России невозможно. Это то, что объединяет многонациональный народ страны.

– Но, ведь может наступить момент, когда взаимные санкции отменять, все помирятся… Что тогда будет с праздником?

– Дай бог, чтобы санкции отменили и всё наладилось, – сказал Рахман Янсуков. – Но праздник всё равно должен остаться.